Pençe Harekâtı'nda terör hedefleri havadan vuruldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'nda PKK'lı teröristlere ait hedeflerin hava harekâtı ile vurulduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında, bölgede tespit edilen PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları hava harekâtı ile vuruldu" denildi.



Haber: ANKARA, ()-