Pençe Harekâtı'nda 4 EYP ile 31 havan mühimmatı imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı'nda tespit edilen 4 el yapımı patlayıcı (EYP), 1 mayın ile 31 havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekatı’nda; radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış 4 adet EYP ile bir adet mayın ve 31 adet havan mühimmatı tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi.

ANKARA, ()