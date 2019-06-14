Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı (2)

118 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, PKK'nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılarının tespit edilerek, imha edilmeye devam edildiği belirtilerek şöyle denildi:



"27 Mayıs tarihinde başlayan harekat kapsamında şu ana kadar toplam 48 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın-el yapımı patlayıcı sayısı da 80 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 118 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi."

Ayrıca sığınaklarda, 12 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 880 AK-47 mühimmatı, 664 BKC mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar, 17 RPG-7 roketi, 1 doçka uçaksavar makineli tüfeği, 13 el bombası, 3 ton 250 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.