Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...
Bayramda havası nasıl olacak?
Bayramda havası nasıl olacak?
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'Silivri Cezaevi' açıklaması
HSK yaz kararnamesiyle 3 bin 722 hakim ve savcının yeri değişti
3 bin 722 hakim ve...

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayılı 27'ye çıktı (2)

PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı' ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe...

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayılı 27'ye çıktı (2)

PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı' ile ilgili bilgiler paylaştı. Açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesindeki 'Pençe Harekâtı'nda toprağa gömülü 2 varil içerisinde binden fazla doçka mühimmatı ile bir BKC makinalı tüfeği ele geçirildi. Hakurk bölgesinde devam eden 'Pençe Harekâtı'nda, Hava Kuvvetlerimiz de gece gerçekleştirdikleri harekâtla PKK’lı teröristlere ait hedefleri başarıyla imha etti" denildi.

Görüntü Dökümü:
-Operasyondan görüntüler

ANKARA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328