Pençe-3 harekâtında PKK hedefleri böyle vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden 'Pençe-3' harekâtında, PKK'ya ait hedeflerin vurulmasına ait görüntüleri, sosyal medyadan paylaştı.

Bakanlık, Twitter hesabından, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-3 Operasyonu'na ilişkin görüntü paylaştı. "Pençe-3 Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’ya ait hedefler, ateş destek vasıtaları ile etkili şekilde vuruluyor" notuyla paylaşılan görüntülerde, terör hedeflerinin vurulması yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Operasyondan görüntü

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Haber:ANKARA, ()-