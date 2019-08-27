'Pençe-3' harekâtında, 7 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-3' harekâtı kapsamında düzenlenen hava harekâtında 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 harekâtı kapsamında icra edilen son hava harekâtıyla 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-3 harekatında etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 22 oldu" denildi.

ANKARA,()