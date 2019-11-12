PAZARA GİDİYORDU; KAMYONET ALTINDA KALARAK CAN VERDİ
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,() Fatih'te pazara gitmek için evinden çıkan yaşlı kadın geri manevra yapan kamyonetin altında ezilerek hayatını kaybetti. Kaza 9.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Mevlanakapı...
Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,()
Fatih'te pazara gitmek için evinden çıkan yaşlı kadın geri manevra yapan kamyonetin altında ezilerek hayatını kaybetti.
Kaza 9.30 sıralarında Fatih Mevlanakapı Mahallesi Mevlanakapı Caddesi'nde bulunan 57 numaralı dükkanın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre mahallede salı günleri kurulan pazara gitmek için evden çıkan yaşlı kadın, M.T. isimli sürücünün kullandığı 34 FA 5241 plakalı bir nakliyat firmasına ait kapalı kasa kamyonetin altında kaldı. Mevlanakapı Caddesi'nde kamyonetin geriye doğru manevra yaptığı sırada kamyonetin arkasında bulunan yaşlı kadına çarpan kamyonet kadını altına alarak sürükledi. Durumu fark eden şoför araçtan inerek kamyonetin altını kontrol etti. Kamyonetin altında yatan kadını gören şoför şoka girerek bağırmaya başladı. Çevrede bulunanlardan yardım istemesi üzerine esnaf ve vatandaşlar kamyonetin altında kalan kadını kurtarmaya çalıştı. Kaza 112 ve itfaiye ekiplerine de ihbar edildi.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Yük taşımada kullanılan transpalet yardımı ile kamyonet ön tarafından havaya kaldırıldı ancak hareketsiz şekilde yatan yaşlı kadına müdahale edilemedi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri kamyonetin altında kanlar içinde yatan kadının öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından yaşlı kadının cenazesi kamyonetin altından çıkarılarak ambulansa taşındı.Kazanın ardından uzun süreli şok yaşayan kamyonet sürücüsü M.T. polis gözetimine alınarak karakola götürüldü.
POLİS UZUN SÜRE KİMLİK TESPİTİ YAPMAYA ÇALIŞTI
Yaşlı kadının cenazesinin ambulansa taşınmasının ardından kimlik tespit çalışmaları başladı. Kadının çantasından kimlik çıkmaması üzerine polis ekipleri hayatını kaybeden kadının fotoğrafını mahalle sakinlerine gösterip kimlik bilgisi öğrenmeye çalıştı. Mevlanakapı Mahallesi ve çevresinde bulunan bazı mahallelerin muhtarları kaza yerine çağrıldı. Muhtarlara da gösterilen fotoğraf sonucu kimlik tespiti yapılamadı. Olay yeri inceleme ekipleri de kaza yerinde çalışma yaptı.
KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza caddede bulunan bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde cadde üzerinde geri manevra yapan kamyonet sürücüsü önce yaşlı kadını altına alıp eziyor sonra ileri doğru manevra yaptıktan sonra kamyoneti durdurup aşağı iniyor. Kamyonetin altına baktıktan sonra da ellerini havaya kaldırarak yardım istiyor.
Görüntü dökümü:
---------------------
-Kazanın güvenlik kamerası
-Kamyonet altındaki ceset
-Kamyonetten görüntü
-112 ve itfaiyenin cesedi çıkarması
-Görgü tanığı röp
-Polisin kimlik tespit çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:31
|Akşam
|17:55
|Yatsı
|19:18
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6