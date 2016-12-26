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PATRONUNUN OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN NİHAT BULCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul Beykoz'da bir villada, aile şoförü olarak 17 yıl çalıştığı işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür tarafından bıçaklanarak öldürülen Nihat Bulca (50) İstanbul'da ailesi ve yakınlarının...

PATRONUNUN OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN NİHAT BULCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul

Beykoz'da bir villada, aile şoförü olarak 17 yıl çalıştığı işadamı Sabri Yürür'ün oğlu Burhanettin Tarkan Yürür tarafından bıçaklanarak öldürülen Nihat Bulca (50) İstanbul'da ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Nihat Bulca için Beykoz Ortaçeşme Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine patronu Sabri Yürür de katılmak için geldi. Cami avlusunun girişinde bekleyen Yürür, burada gözyaşı döktü. Ancak Yürür'ün geldiğini duyan Bulca ailesinin bazı yakınları buna tepki gösterdi. Tepkiler üzerine Sabri Yürür, aracına binerek camiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Evin önünde helallik alınması

-Kızı ve eşinin tabuta sarılarak ağlaması

-Evin önünde dua edilmesi

-Helallik alınması

-Cenazenin camiye getirilmesi

-Tabutun başında dua edilmesi

-Ağlayanlar

-Patronu Sabri Yürür'ün camiye dışında bekleyişi

-Gözyaşı dökmesi

-Merhumun bazı yakınlarının tepkisi

-Sabri Yürür'ün merhumun kızı İrem'e sarılması

-Genel ve detaylar

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