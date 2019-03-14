PATRİK MUTAFYAN'IN NAAŞI SAYGI DURUŞU İÇİN MERYEM ANA KİLİSESİ'NDE KATAFALKA KONULDU

Haber-Kamera: Akın ÇELİKTAŞ-Harun UYANIK/İSTANBUL

17 Mart'ta düzenlenecek cenaze töreni öncesi Türkiye Ermenileri Patriği 2. Mesrob Mutafyan'ın naaşı dua ve saygı duruşu için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu.

Patrik Mesrob Mutafyan'ın cenazesi dün Meryem Ana Kilisesi'nde katafalka konuldu. Kiliseye gelen cemaat üyeleri Mutafyan için dua etti. Pelerini üzerine örtülen, Patriklik asası yanına koyulan ve başında patriklik tacı bulunan Patrik Mesrob Mutafyan'ı görmek isteyen cemaat üyeleri Meryem Ana Kilisesi'ne geldi. Cemaati üyeleri, Patrik Mesrob Mutafyan'ın göğsünün üzerine konulan incili öperek dualar etti. Din adamları da Patrik Mesrob Mutafyan'ın tabutu başında İncil'den pasajlar okudu. Meryem Ana Kilisesi'nin kapısına matemi temsilen siyah tül konuldu. Patrik Mesrob, pazar günü düzenlenecek ayinin ardından Şişli Ermeni Mezarlığı'nın patrikler bölümünde defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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