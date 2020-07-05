Patlayan havaifişek fabrikasında ölü sayısı arttı

Sakarya'daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 4 kişinin ölümünden sonra iki cansız bedene daha ulaşıldı. Korkunç patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 6 oldu. Kayıp bir kişi aranıyor.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fabrika arazisi ve çevrede devam eden arama-kurtarma çalışmaları kapsamında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve kayıp 1 kişi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

2 kişinin yakınlarına bilgi verildiğini belirten Vali Kaldırım, şu ifadeleri kullandı;

*Arama çalışmalarında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi, Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

*Yeni tespit edilen 2 cansız bedenle ilgili yakınlarına da bilgi verildi. Hem onlara hem de Sakarya'mıza başsağlığı diliyorum. Sabah hastanelerde 8 yaralı olduğunu ifade etmiştim, şu an itibariyle hastanelerde yatan hasta sayımız 5'e düştü.

*1'i il dışında Kartal'da yanık tedavisi görüyor. 1'inin durumunun ağır olduğunu biliyoruz. Ben tekrar yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Tüm ekiplerimiz burada, sahada çalışmaya devam ediyor.