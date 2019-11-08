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Patentini aldığı 'cam kazıma' sanatını 500 kişiye öğretti

ANKARA'da El Sanatları Bölümü mezunu Nermin Kankuş (58) kendisi geliştirip, 2012 yılında patentini aldığı 'cam kazıma' sanatını, öğreticilik yaptığı kurslarda şimdiye kadar yaklaşık 500 kişiye öğretti. Kayseri Kız Meslek Lisesi...

GÜNDEM 08.11.2019, 15:23
Patentini aldığı 'cam kazıma' sanatını 500 kişiye öğretti

ANKARA'da El Sanatları Bölümü mezunu Nermin Kankuş (58) kendisi geliştirip, 2012 yılında patentini aldığı 'cam kazıma' sanatını, öğreticilik yaptığı kurslarda şimdiye kadar yaklaşık 500 kişiye öğretti.

Kayseri Kız Meslek Lisesi El Sanatları Bölümü mezunu Nermin Kankuş, 2004 yılında Yenimahalle Halk Eğitim Merkezi'nde öğretici olarak işe başladı. 2012 yılına kadar burada çalışan Kankuş, ardından Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'na geçti. Kankuş, bu süreçte kendisi geliştirip 6 Ekim 2012 tarihinde patentini aldığı 'cam kazıma' (Nermin Tekniği) sanatını yaklaşık 500 kişiye öğretti.

Şu anda Meslek Edindirme ve Hobi Kursları'nda yöneticilik yapan ve ara ara eğitim vermeye de devam eden Kankuş, cam kazıma sanatını şöyle anlattı:

"Teknik, cam yüzeyin ziftlenmesi ile başlıyor. Ziftlenen cam 3-4 saat bekletildikten sonra desen seçimi yapılıyor, seçilen desenler karbon kağıdı ile ziftlenen cama çiziliyor, resme uygun ışık-gölge tekniği ve kretuar yardımı ile kazınarak çalışılıyor. Resim kazıma işlemi tamamlandıktan sonra isteğe uygun akrilik boyalarla renklendirme veya değişik renklerde varaklarla kazıma işlemi yapılan cama, varak yapıştırıcı sürüldükten sonra varaklama işlemi yapılıyor. Daha sonra uygun renklerde boyalarla kapatma işlemi yapılıyor ve camlara çerçevelere takılıyor."

Tekniği öğrettiği kursiyerlerin daha sonra kendi eserlerini ortaya koyduğunu anlatan Kankuş, "Kursiyerlerim bu öğrettiğim teknik ile kendi ürünlerini ortaya koyarak satış işlemlerine başladılar ve bundan para kazanmaya başladılar. Ben de bunun patentini almam gerektiğini düşündüm. 2012 yılında Türk Patent Enstitüsü'ne başvurdum ve 6 ayı bulan bir sürecin ardından patentini aldım. Bu tekniği öğrendikten sonra bu işi yapıp çok para kazanan öğrencilerim oldu. Yeni ve farklı bir teknik öğrendikleri için çok mutlular" dedi. 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR 

Kaan ULU/ANKARA, ()- 

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