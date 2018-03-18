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PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÖLÜ BULUNDU

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL Kağıthane'de park halinde minibüsün içinde bir kişi ölü olarak bulundu.  Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde park halindeki...

PARK HALİNDEKİ MİNİBÜSTE ÖLÜ BULUNDU

 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL
Kağıthane'de park halinde minibüsün içinde bir kişi ölü olarak bulundu. 
Olay, Darülaceze Caddesi Okmeydanı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde park halindeki minibüsün içinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını görenler durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, sağlık ekibi çağırdı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede vücudunda kesik ve darp izi bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. 
Polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin park halindeki minibüse girdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından  ceset kesin ölüm nedeninin bulunması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Sağlık ekipleri
-Olay yeri inceleme
-Minibüsten görüntü
-Cenazenin araçtan çıkarılması
-Detaylar 
 

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