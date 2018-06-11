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PARİS HİLTON BAGAJ İŞLEMLERİ UZAYINCA YERE OTURUP DİNLENDİ

  Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ANTALYA’DA düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da  baş manken olarak podyuma çıkan ünlü manken ve modacı Paris Hilton ve nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla, bugün sabah saatlerinde Antalya’dan...

PARİS HİLTON BAGAJ İŞLEMLERİ UZAYINCA YERE OTURUP DİNLENDİ

 

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () ANTALYA’DA düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da  baş manken olarak podyuma çıkan ünlü manken ve modacı Paris Hilton ve nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla, bugün sabah saatlerinde Antalya’dan Madrid’e gitmek üzere İstanbul’a geldi.
8 valizle İstanbul’a gelen Hilton, Atatürk Havalimanı'nda check-in ve bagaj işlemleri uzayınca uzun süre ayakta bekleyemedi. Türk Hava Yolları bussines kontuarlarının bulunduğu alanda bankolarının bulunduğu bölümde yere oturan ünlü manken, cep telefonuyla zaman geçirdi. Türkiye’de çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Ünlü manken, yeniden bu ülkeye geleceğini söyledi. Türk Hava Yolları’na ait uçakla Madrid’e giden ünlü manken ve nişanlısı buradan da İbiza Adası’na geçeceklerini söyledi.

Görüntü dökümü:
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-Paris Hilton check-in kontuar önünde görüntüler
-Paris hiltonun yürüyüşü
-Açıklamaları
-detay görüntüler 
 

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