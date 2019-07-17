"PARÇALI AY TUTULMASI" TELESKOPLA BÖYLE GÖZLENDİ

Salih Zeki SARIDANİŞMET /İSTANBUL
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Ayın teleskopla görüntüleri
-Detaylar
Salih Zeki SARIDANİŞMET /İSTANBUL Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi. Görüntü dökümü: ------------- -Ayın teleskopla görüntüleri -Detaylar
17 Temmuz 2019 Çarşamba 02:23
Salih Zeki SARIDANİŞMET /İSTANBUL
Türkiye'nin her yerinden gözlemlenebilen 'Parçalı Ay Tutulması' teleskopla İstanbul semalarında böyle görüntülendi.
Görüntü dökümü:
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-Ayın teleskopla görüntüleri
-Detaylar
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:46
|05:39
|13:15
|17:13
|20:41
|22:26