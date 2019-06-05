PAMUKKALE GİRİŞİNDE KAZA DEHŞETİ

DENİZLİ'deki dünyaca ünlü beyaz cenneti Pamukkale'nin girişindeki meyilli sokakta geri manevra yaparken kontrolden çıkan midibüsün altına alınıp, sürükleyerek yakındaki boş su kanalının demir parmaklıklarına sıkıştırdığı yaya Ender Vural (42) ağır yaralandı. 15 metre derinliğindeki içi boş su kanalına düşmekten demir korkuluklar sayesinde kurtulan Vural, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı bariyeryerle midibüs arasından kurtalıp, hastaneye kaldırıldı.

Bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, travertenleri ile ünlü Pamukkale'nin girişindeki Kağan Sokak'ta geri manevra yapmak isteyen Mehmet Ali Hazar, yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüsün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs, meyilli yolda yokuş aşağı kayarak, ailesi ile Uşak'tan tatil için geldiği öğrenilen Ender Vural'ı altına alarak 2 metre sürükledi. Midibüs, 15 metre derinliğindeki boş bir sulama kanalının demir korkuluklarına çarparak durabildi. Vural ise midibüs ile demir korkuluk arasında sıkıştı. Vural'ı kendi imkanları ile kurtarmayı başaramayan çevredekiler, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekibinden yardım istedi. Bariyerler sayesinde kanala düşmekten kurtulan Vural'ın sıkıştığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldı. Çevredekiler önce midibüsü iterek Vural'ı kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Ardından halat bağlayıp, midibüs çekilmeye çalışıldı. Ancak yine sonuç alınamadı. Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Vural'ın kanala düşmesini önlemek için önce bir halat yardımı ile bağladı. Ardından itfaiye ekipleri, altına hava yastığı yerleştirip, şişirerek havaya kaldıdığı midibüsün altından Vural'ı kurtardı. Ambulansa alınan Vural, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. Vural'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kurtarma çalışmaları sırasında Vural'ın eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu.

Soruşturma başlatan jandarma, kazaya neden olan midibüsün şoförü Mehmet Ali Hazar'ı gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

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-Midibüs ile demir korkuluklar arasına sıkışan Ender Vural'ın görüntüsü

-Yaşanan panik anları

-Vatandaşların Ender Vural'ı kurtarmak için midibüsü itmeye çalışması

-Kurtarma çalışmalarından görüntü

-Yaralann Ender Vural'ın kızının ağlaması

-Ender Vural'ın kurtarılıp, ambulanzsa taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()