AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Tüm Kürt kardeşlerimin oyuna talibim. Niye? Ben o mazlumlara hizmet ettim. O garip insanların yanında oldum. Teröristlerin yaktığı, yıktığı evleri bu fakir kardeşiniz yaptırdı" dedi.



AK Parti'li Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği üyeleriyle Eryaman'daki düğün salonunda bir araya geldi. Programda Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel eşlik etti. Burada Özhaseki, "Bugün burada kendi mesai arkadaşlarımla buluştuğumu kabul ediyorum. Çünkü sizler kamu hizmeti görüyorsunuz, bizim yükümüzü alıyorsunuz. Ellerinize sağlık, hepinizden Allah razı olsun" dedi.



'ONLARI NASIL BAĞRIMA BASTIĞMI GÖRDÜLER'

Kendisine, "HDP'lilerden oy istiyor musunuz?" sorusunun yöneltildiğini aktaran Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu:

"Kardeşim bırakın Kandil'deki katillerle savaşımız var. Allah'ın izniyle onlara hayatı dar etmeye yeminliyiz biz. Ancak, tüm Kürt kardeşlerimin elbette oyuna talibim. Niye? Ben o mazlumlara hizmet ettim. O garip insanların yanında oldum. Teröristlerin yaktığı, yıktığı evleri bu fakir kardeşiniz yaptırdı. Beni de bağırlarına basıyorlar. Şırnak'tan, Diyarbakır'dan, Cizre'den Ankara'ya telefonlar yağıyor. 'Orada Haseki aday' diye."



'CEVAP VER SAHTE SENEDİ SEN Mİ DOLDURDUN?'

Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş hakkındaki, 'sahte senet' iddialara değinen Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

"Dosyaya çalıştım, gördüğüm manzara şu; hepinize ilan ediyorum. Lütfen beni mahkemeye versin, orada da belgeleri götürüp vereceğim. 25 yıllık belediyeciliğim, siyaset hayatım, bakanlığım, kamu yönetimim var. Ömrümde bu kadar kirli ve pis, haram bir iş görmedim. Resmen pislik akıyor, her taraftan kötülük akıyor. Sahte senet düzenliyorlar, adamı takip ediyorlar. Adam diyor ki, 'Bu imza benim değil', 3 yere incelemeye gidiyor, imza ona ait değil, kesinleşiyor. Para cezası yazılıyor, Yargıtay onaylıyor. Faili kim bu işin, Mansur efendi. Cevap versene kardeşim, sahte senedi sen mi doldurdun? Kim doldurdu, söylesene."



'GİT ADAM GİBİ HESAP VER'

Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ın televizyonlarda çelişkili ifadeler kullandığını söyledi. Özhaseki, şöyle konuştu:

"Yalan söylüyorsan bunun sonu yok. Bir sahtekârlık var. Kesinleşmiş mi Yargıtay kararıyla, kesinleşmiş. Yapan kim, sensin. Ya temizle kendini. 30 tane dava var şu anda. Her birisi yüz kızartıcı suçla. Dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, şantaj, tehdit, hepsi var. 'Niye bana iftira ediyorlar' deyip kaçıp duruyorsun kardeşim? Git adam gibi hesap ver, çık milletin önüne anlat. Herkes seni dinlesin, haklıysan herkes sana hak versin."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, ()-