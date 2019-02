Özhaseki: 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlarının ufkunun olması halinde şehirlerin aydınlık bir geleceği olabileceğini söyledi. Özhaseki, "Tersine bir tavır izliyorsanız, 'süt veririm, sabah da çay dağıtırım, paraları da şöyle düşürürüm, burayı da böyle keserim' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre. Bu sadece popülizm, halkı kandırmak olur" dedi.



AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, Tesisat, İnşaat, Sanayii Malzemecileri Derneği'nde, Rüzgarlı Sokak esnafıyla biraraya geldi. Özhaseki'ye ziyaretinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Asım Balcı ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran eşlik etti.



"BEN SANDIM Kİ, ADAY OLUNCA HERKES PROJE ORTAYA KOYACAK"

Mehmet Özhaseki, belediye başkan adayları arasında 2 tip siyasi anlayış olduğunu, bunlardan birinin eski tip popülist yaklaşım olduğunu belirtti. Özhaseki, "'Sabah hepinizin kapısına süt bırakacağım, akşamdan çay dağıtacağım, ertesi gün birer tane yağlı ekmek vereceğim' falan filan. Bunun sonu gelmez ki. Var olanı zaten herkes dağıtır. Bırak süt dağıtmayı, belediyenin bütçesi var, çık sokağa, sıraya dizilsin insanlar, ver parayı kurtul o zaman. Öyle bir hayat yok. Ama demek ki karşılık bulduğunu zannederek hala bunu söylemeye devam edenler var. Hem de Ankara'mızda, emin olun içim yanıyor. Ben sandım ki, aday olunca herkes proje ortaya koyacak. En büyük hayal kırıklığım bu. Ne yazık ki şu ana kadar konuşamadık" dedi.



’KENDİNİZİ YENİLEMEK ZORUNDASINIZ’

Ankara'nın avantajlarının açığa çıkarılmadığını söyleyen Özhaseki, "Bu avantajlarımızı kullanarak, ufak dokunuşlarla Ankara'yı bir başka kent yapabilmek mümkün. Onların da formülleri var, dersimize çalıştık biz. Belediye başkanlığım içinde de hep kendimi yenilemeye çalıştım. Bakanlığım döneminde dünyada belediyecilik nereye gidiyor, yenilikler neler birebir takip ettim. Eğer siz kendinizi yenilemezseniz hiçbir makamı işgal etmeyin. Makam size bir şey katar o zaman, rütbeniz yükselmiş olur, aval, aval gezersiniz. Ama hiçbir işe yaramazsınız. Siz oraya bir şey katmak zorundasınız, kendinizi yenilemek durumundasınız" diye konuştu.



‘HAVAALANINA ULAŞACAK HATTIN YAPILMASI LAZIM'

Özhaseki, vaadettiği projelerin her birini yapabileceğinin altını çizdi. Kızılay'dan havaalanına ulaşacak hattın bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Özhaseki, şunları söyledi:

"AKM'ye kadar orada 3 bin 300 metrelik hat var daha açılmamış. Kuyubaşı'ndan havaalanına gidecek hat 26 kilometre, bir an önce onun bağlanması lazım, Etlik-Hastaneler Bölgesi'nin bağlanması lazım. Siteler esnafına Dışkapı'dan kurp(Proje yatay ve düşey hattındaki doğrusal kesimleri birleştiren eğrisel veya dairesel karayolu kesimi) yaparak bağlanması lazım, Karapürçek'e kadar uzanması lazım. Dikimevi'nden NATO yoluna doğru uzanması lazım. Çayyolu ile Sincan hattının kestirmeden bağlanması lazım. Bütün bunları yaptığımızda ulaşım ağlarını birbirine bağlamış oluyoruz. Bunlar kolay projeler değil, çok da pahalı. Hazırladıktan sonra Cumhurbaşkanımıza dedim ki; 'Belediye bütçeleriyle çözülecek gibi gözükmüyor, eğer destek verecekseniz yazayım'. 'Sen yaz ben destekleyeceğim' dedi. Arkasından tek tek yazdım ben bunları."



'HAZIR PARA HE ZAMAN DAĞILIR GİDER'

Belediye başkanlarının ufkunun olması halinde şehirlerin aydınlık bir geleceği olabileceğini aktaran Özhaseki, "Tersine bir tavır izliyorsanız, 'süt veririm, sabah da çay dağıtırım, paraları da şöyle düşürürüm, burayı da böyle keserim' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre. Bu sadece popülizm, halkı kandırmak olur. Hazır para her zaman dağılır gider; ama şehri geliştirmek, ortadaki pastayı kocaman hale getirmek kolay değil, bilgi, birikim ister. O pasta büyürse herkes alır, nasibine göre işler iyi gider" şeklinde konuştu.



OTOPARK SORUNU

Altındağ Rüzgarlı Sokak'taki otopark sorununa değinen Özhaseki, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Esnaf arkadaşlarımızın söylemiş olduğu en doğru teklifi kabul edip, yol almak en doğrusu. Bakanlığım sırasında bir yasa çıkardım otoparklarla ilgili. Bir insan isterse binasını yaptırıp, paralı otoparka çevirebilir. Kimseden izin almasına ihtiyaç yok. Kaldırdım şimdi, isteyen adam yıkar binasını otopark yapar. Bunu çözmek lazım. Önemli olan buradaki depoları dışarı kaldırıp, showroom haline getirmek. Siteler için de aynısı. İmalathaneleri çıkaracağız oradan."

