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Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz (3)

ÇAMLIDERE'DE KONUŞTU ANKARA () AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çamlıdere'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Arkadaşlar burada bir yazı var. Diyor ki; 'Başkanımızdan...

Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz (3)

ÇAMLIDERE'DE KONUŞTU

ANKARA () AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Çamlıdere'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Burada konuşan Özhaseki, "Arkadaşlar burada bir yazı var. Diyor ki; 'Başkanımızdan köy odası istiyoruz.' İstediğiniz şey büyük olsun. Onda ne var ki, çok daha iyisini yaparız" dedi. 

'BEN SİZİ ZENGİN EDEYİM' DİYE UĞRAŞIYORUM' 

Daha sonra Çamlıdere Belediyesi’ni ziyaret eden Mehmet Özhaseki, kadınların yaptığı yöresel ürünleri inceledi ve tebrik etti. Kadınlara işyeri açmayı teklif eden Özhaseki, "Kaç arkadaş var böyle üretimde? Siz küçük bir maaşa razısınız da, ben sizi zengin edeyim diye uğraşıyorum. Dükkân açayım diye çabalıyorum" diye konuştu.

 

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