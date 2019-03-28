Özhaseki: Ortaya koyduğumuz mimari tarz Cumhuriyet'e yakışmıyor

'Cumhur ittifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki, "Ankara'mız başkandan geçilmiyor, maşallah. Herkes her şeyi biliyor; fakat ortaya koyduğumuz mimari tarz, medeniyet inşası yolunda içinizi ısıtıyor mu, cumhuriyete, bize yakışıyor mu? Yakışmıyor ne yazık ki" dedi.



AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) düzenlenen 'Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı'na katıldı. Toplantıda ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken de hazır bulundu. Programda hitap eden Özhaseki, özgün mimari tarzının önemine dikkat çekerek, "100 yıldır cumhuriyetle idare ediliyoruz, inşallah binlerce yıl gideriz böyle. Okullarımız, az çok paramız var; bilenimiz var. Herkes de akıllı maşallah, hiç akıllı olmayan kimse yok. Emin olun, 3 aydır kampanya süresince gördüm; kaç bin tane federasyon, konfederasyon başkanı varmış. Yeni anladım ben. Ankara'mız başkandan geçilmiyor maşallah. Binlerce sıfatı, 4- 5 tane sıfatı var herkesin. Herkes her şeyi biliyor; fakat ortaya koyduğumuz mimari tarz, medeniyet inşası yolunda size göre içinizi ısıtıyor mu, cumhuriyete, bize yakışıyor mu? Yakışmıyor ne yazık ki. O yüzden de içimizin acısı olan bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığı dönemi hatırlatan Mehmet Özhaseki, "Bir sürü projemiz, derdimiz olur. Eğer bir şehirden ses çıkmıyorsa kimse dönüp oraya bakmaz; ama bir şehir ayağa kalkmışsa milletvekilleriyle bakanlarıyla belediye başkanlarıyla STK'larıyla gidip, gelip, 'Şu iş olacak' diyorsa hiç kimse onları reddedemez. Şahsen Ankara'da böyle bir kardeşliğe ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. İstişare kültürünün hakim kılınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.





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Arda ERDOĞAN- Özgür ALTIN/ANKARA, () -