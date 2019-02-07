Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanı'mız var (3)

SERVİSÇİ ESNAFIYLA BULUŞTU AK Partili Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi’nde servisçi esnafıyla bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, Ankara’da servisçi esnafıyla ilgili şikayet duymadığını belirterek, “Siz, bizim yüzümüzün...

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanı'mız var (3)

SERVİSÇİ ESNAFIYLA BULUŞTU

AK Partili Özhaseki, Altındağ Kültür Merkezi’nde servisçi esnafıyla bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, Ankara’da servisçi esnafıyla ilgili şikayet duymadığını belirterek, “Siz, bizim yüzümüzün akısınız Allah işiniziz rast getirsin” dedi.
FETÖ mensuplarının, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ne derse yapacak kadar kendinden geçtiğini aktaran AK Partili Özhaseki, “Burada bir kardeşimiz var, o anlattı şimdi. Bir FETÖ’cüyle tartışırken hala adam, ‘Fetullah Hocaefendi’ diyor. Ben diyor, onu denemek için en son tartışma şiddetlenince dedim ki, ‘Sana Amerika’dan Pensilvanya’dan emir gelse, hoca seni arasa, dese ki yanındaki komşunu öldür dese vurur musun?’  ‘Vururum tabii’ dedi. Bakın böyle bir sapıklar. Yandaki komşu vurulur mu? Böyle bir şey olabilir mi? ama Pensilvanya’daki sapık emir verince vururmuş bunlar. Böyle bir yapı. O yüzden bunlarla da mücadele etmek gerekiyor Çok şükür şimdiye kadar mücadele ettik” diye konuştu.

‘PLAKA SAYISI YETERLİ’

Konuşmasının ardından servisçilerin taleplerini dinleyen AK Partili Özhaseki, servis plakası ihalesi açılacağı iddiaları hakkında, “Nereden çıktı ihale neymiş, nerede satılacak, zaten var yeterli. Daha fazlası nereden çıkıyor? Rahat olun keyfinize bakın” şeklinde konuştu.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Özhaseki'nin salona gelişi

- Özhaseki'nin konuşması
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328