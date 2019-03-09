Özhaseki: İnsanların Ankara'da kalması için 'kültür yolu' projesi hazırladım

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki "Ben hususi 'kültür yolu' projesi hazırladım insanların Ankara'da kalması için. Hazırladığım kültür yolu üzerinde 411 tane tescilli eser var, 72 tane müze var. Cumhuriyetin ilk yıllarından 29 tane en güzel kamu binaları Ankara’da, haberi olan yok. 8 tane tarihi mescit var, hamam var, Roma Hamamı var, Roma’dan kalma eserler var, Bizans’tan kalma eserler var" dedi.

Mehmet Özhaseki, Yenimahalle'de Gimat Toptancılar Merkezi ziyaretinde esnaflarla bir araya geldi. Özhaseki, kendisinin de atadan, deden esnaf olduğunu vurguladı. Esnaflığın ahilik kültürü ile önem kazandığını aktaran Özhaseki, "Hakikaten esnaflık ayrı bir kültür. Sabah gelinir 'Bismillah' denilir, dükkân açılır, akıl eriyorsa, güç neye yetiyorsa çalışılır, akşam da 'Elhamdülillah' denilir kapatılır. Böyle bir grup dünyanın hiçbir yerinde yok. İş az da olsa çok da olsa 'Elhamdülillah' demeyi kendine şiar edinmiş bir meslek erbabıyız. Temelde ahilik kültürü var. Ben devletin, milletin temel direğinin esnaflar olduğuna inananlardanım. Hakikaten orta direktir, hakikaten orta kültürdür, uçlardan uzaktır. Milletini sever, devletini sever, bayrağına âşıktır, ezanına saygılıdır, böyle bir toplumuz elhamdülillah" dedi.

'ESNAFLAR KORUNAKSIZ'

Diğer taraftan esnafların en korunaksız grup olduğuna inandığını ifade eden Özhaseki, "Memurların kendine has 657’si var, onu korur, zırhtır adeta o. İşçilerin sendikası var. Esnaf arkadaşlarımızın nesi var? Yok. Orada da çok hızlı değişimin çıktığı bir dünyada esnaf arkadaşlarımızın dertlerini, çözümlerini bulabilecek bir mevkilerin, makamların mutlaka devlet nezdinde olması lazım" diye konuştu.

'411 TANE TESCİLLİ ESER VAR'

Ankara’nın turizm ve kültür açısından önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Mehmet Özhaseki, şehir dışından gelenlerin bir, iki yeri ziyaret etmesini yetersiz görerek kendi kültür yolu projesinden bahsetti. Özhaseki, şöyle konuştu:

"Belediyeler eğer elindeki imkanları kendi yerli sanayisinin gelişmesi için, ticaretin gelişmesi için, kültür sanatın gelişmesi için harcarlarsa emin olun şehrin şekli değişir. Ben hususi kültür yolu projesi hazırladım insanların Ankara’da kalması için. Hazırladığım kültür yolu üzerinde 411 tane tescilli eser var, 72 tane müze var. Cumhuriyetin ilk yıllarından 29 tane en güzel kamu binaları Ankara’da, haberi olan yok. 8 tane tarihi mescit var, hamam var, Roma Hamamı var, Roma'dan kalma eserler var, Bizans'tan kalma eserler var. Bir hemşeriniz geldi, nereye gitsin bu adam, ne yapsın? Genellikle 2 yer söyleniyor. Eğer biraz dindarsa 'Hacı abi sen Hacı Bayram'a git, bir namaz kıl, dua et, iyi olur' diyorlar. Eyvallah hepimiz dindarız çok şükür. Bir de 'Anıtkabir’e git' diyorlar, eyvallah sonra nereye gitsin bu adam? Bitirdik tüm sermayeyi. Bir de 'hamamönü' diyoruz, bu sıra soğuk zamanı da söylemiyoruz, yaz başında söylüyoruz onu da. Arkadaşlar emin olun şu çizdiğim hatta yani Ankara Kalesi, Hacı Bayram, Roma Hamamı, Ulus’tan Sıhhıye’ye, Kızılay'a gelen hatta tam 411 tane tescilli eser var. Bunların açığa çıkarılması, fonksiyon yüklenmesi, turizme kazandırılması başlı başına bir iş."

'ÇÖPLÜK KARIŞTIRILMAZ'

Özhaseki, Ankara’ya geçmişte hizmet etmiş herkes için 'Allah razı olsun' diyerek gelecek zaman hakkında konuşmak gerektiğini belirtti. Özhaseki, "Geçmişe bakmak artık iş değil arkadaşlar, geçmiş karıştırılmaz, çöplük karıştırılmaz. Geçmişte 'eline sağlık, herkes ne üzerine düşmüşse yapmış, Allah razı olsun'. Bu kadar benim söyleyeceğim tek cümle bu. Karayalçın’lar, Vedat Dalokay’lar benim talebeliğimde belediye başkanıydı. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur olsun, dua ederim. Yaptığı iyilik varsa da kötülük varsa da Cenabı Hakk’a herkes hesap verecek. Herkes o yüce divandan kaçamaz. O hesabı soracak Cenabı Allah, şimdi durmadan bunları konuşmak kavga getirir, gürültü getirir, huzursuzluk getirir, tatsızlık getirir. Şimdi yeni dönemde artık projelerin konuşulacağı bir dönem. Ankara’yı nereye taşıyacağımızı konuşacağımız bir dönem. Şehirlerarası ve özellikle başkentler arası rekabette geri kalmış bir şehiriz biz. İşte ileriye taşıyacak projeleri konuşacağımız bir dönem başladı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Özhaseki Gimat esnaf toplantısı selamlama

-Mehmet Özhaseki esnaf hitap

Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA, ()