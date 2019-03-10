Özhaseki İnsanların Ankara'da kalması için 'Kültür Yolu' projesi hazırladım 3

ALEVİ DERNEKLERİ ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ



AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören’de Alevi Dernekleri üyeleriyle bir araya geldi. Keçiören’de Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Özhaseki, Alevi ve Sünni vatandaşlar arasında çatışma çıkarılmak istendiğine dikkat çekti. Bu olayların geçmişte yaşandığını vurgulayan Özhaseki, "Yılardır bu ülkede oynanan oyunları hep birlikte seyrettik mi, seyrettik. 'Sağ-sol, Kürt-Türk, Alevi-Sünni' diyerek insanları birbirine düşürdüler mi, düşürdüler ne yazık ki. O oyuna gelen de çok oldu, bunun acılarını hepimiz çektik. Allah bir daha çektirmesin diye dua ediyoruz" dedi.



'İNSANLAR NEREDE DOĞACAKLARINA KENDİLERİ KARAR VEREMEZLER'



Özhaseki, daha sonra Altınpark’ta Sinoplular Federasyonu’nun yemeğine katıldı. Memleketi üzerinden yapılan eleştirilere tepki gösteren Özhaseki, şunları söyledi:



"Onlar acaba bana bir şey diyorlar mı? Beni suçluyorlar mı, diye kulak veriyorum. Projelerimi incelediler. Satır satır bakmışlar söylüyorlar. Bir tanesine bile suç bulamadılar. Ama bir suçumu bulmuşlar benim, o da Kayseri’de doğmammış. Değerli kardeşlerim bu bölücülüktür, ayıptır. İnsanlar nerede doğacaklarına kendileri karar veremezler. Hiç kimse bu dünyaya gelirken Cenabı Allah’a dilekçe vererek gelmedi. 'Ben şurada doğmak istiyorum, falanın oğlu veya kızı olmak istiyorum' diye dilekçe vereniniz var mı? Doğduğumuz yerden niye utanalım. Biz iftihar ederiz elhamdülillah. Sinoplu kardeşlerim doğduğunuz yerden utanıyor musunuz? Sümmehaşa utanalım, iftihar ederiz biz. Çok şükür. Ankara’da yaşayan binlerce insan, milyonlarca insan, Anadolu’nun değişik kentlerinde doğup buraya gelen insanlar bundan sonra yönetimde söz sahibi olmasınlar mı? Sinoplu bir kardeşimiz belediye başkanı olmasın mı? Meclis üyesi olmasın mı? Herhalde olmasın istiyorlar."



'ÇANKAYA’DAKİ ARKADAŞ TUNCELİLİ, YENİMAHALLE'DEKİ ARKADAŞ DA AFYONLU O NE OLACAK PEKİ?'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tuncelili olduğu halde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu hatırlatan Özhaseki, "Bunu söyleyen zat Tunceli’de doğmuş. En büyük ayıp gelip onun Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına oturması. Sonra İzmir’e gidip aday olması, sonra partisi onu İstanbul’dan Büyükşehir adayı koymuş. Fakat İstanbul’u da hiç bilmediği için zaten Kağıthane’ye 'Kağıttepe' dedi. Senelerdir de dalga geçiyorlar onunla. Bir aynaya bak mübarek adam sen. Bana 'Kayserili birisinin aday olması ayıp' diyen adam sen bir aynaya bak. Tunceli’de doğuyorsun CHP’nin başına geliyorsun, İzmir’den milletvekili oluyorsun, İstanbul’dan da Belediye Başkan adayı. Bir kendine baksana şöyle. İki tane belediyeleri var, Çankaya’daki arkadaş Tuncelili, Yenimahalle'deki arkadaş da Afyonlu o ne olacak peki" dedi.



Ankara’ya yabancı olduğu eleştirisinde bulunanlara cevap veren Özhaseki, "Değerli kardeşlerim Ankara’nın bir bölü yüz binlik planlarını yaptıran kardeşiniz benim. Bakanlığım döneminde aylarca emek verdik. Ankara nereye doğru gelişecek, konutlar nerede olacak, deprem riski olan yerler neresi, iş merkezleri nerede olacak, aralarında bağlantı, ulaşım nasıl sağlanacak, korunacak alanlar neresi, orman alanları neresi, bunları bire bir, pafta pafta aylarca çalışan imzalayan kardeşiniz benim. Ben Ankara’yı bilmiyor muyum şimdi. İddialı bir şey hakkınızı helal edin, iddialı konuşmaktan Allah’a sığınırım ama eğer Ankara’da 3 kişi varsa 'Ankara’yı biliyorum' diyorsa birisi benimdir. Biliyorum planlar üzerinde çalışan benim. Kentsel dönüşüme 100 küsur milyon ayıran benim. Önemli olan nerede doğduğun değildir. Oraya ne kattığınız, adam olup olmadığınız. İşi bilip bilmediğiniz. Bu işi yapabilecek olup olmadığınız. Allah’a hamd ediyorum hiç kimse bana özellikle karşı taraftan beni hiç istemezler o da ayrı bir şey. Bu adam bu işi bilmez diyemediler. 'Beceremez' de diyemediler. 'Tecrübesi yok' da diyemediler. 'Geçmişte ne yaptı ki kardeşim' de diyemediler. Çok şükür onların hiç birisini söyleyemediler" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Neşet Ertaş Kültür merkezine geliş

-Alevi vatandaşlara hitap

-Sinoplular derneğine geliş

-Sinoplulara hitap