Özhaseki: İlçelerimiz ile birlikte 5 bin tane projemiz var

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Bizim ilçelerimiz ile birlikte 5 bin tane projemiz var. Allah'ın izniyle biz bunları hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla bunları yapmaya bizim gücümüz yetiyor, aklımız eriyor" dedi.



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, 81 ilin sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Mehmet Özhaseki, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin belediye ve belediyeciliğe bakış açısını değerlendirdi.

Özhaseki, 1994 yılı öncesi belediyeciliğin tamamen ideolojik olduğunu belirterek, "1994 öncesi belediyecilik anlayışı ile sonrası arasındaki anlayışın arasında dağlar kadar fark var. 1994 öncesinde ideolojik takıntılı bir ortam vardı ön planda. Herkes kafasındaki düzene gitmek için belediyeciliği bir basamak olarak görürdü. Vatandaş o dönem oy dahi kullanamıyordu. Ben 1994 yılında belediye başkanlığına başladım. Türk-Kürt ayrımı yapmadan millete hizmet etmek amacıyla yola çıktık. Biz, 'o partiden bu partiden' demeden işe başladık. İlk yıllarda alt yapı ile uğraştık. Ardından üst yapıda hizmetler verdik. Şehirlerin geleceği o belediye başkanlarının ufuklarıyla doğru orantılıdır. İşi bilmiyorsa Allah yardım etsin o şehre" dedi.



'ANKARA'YA HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIK'

Mehmet Özhaseki, uzun yıllar Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, yaptığı projelerden bahsetti. Şimdi de Ankara'ya hizmet için yola çıktıklarını kaydeden Özhaseki, Ankaralıların oylarına talip olduklarını söyledi. Mehmet Özhaseki, DSP, Vatan Partisi ve Saadet Partisi adaylarının bazı projelerinin bulunduğunu, ancak Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş'ın vaatlerinin ise 'proje' değil 'tarife' olduğunu öne sürdü.



'PROJELERİMİZİ HIZLI HIZLI YAPACAĞIZ'

Özhaseki buradaki programının ardından, Keçiören'de seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Özhaseki, burada yaptığı konuşmada ise şöyle konuştu:

"Üzülerek söylüyorum. Üç dört tane aday daha var. En iddialı olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı var. Proje yok. Kardeşim üçüncü dönem adaysın. Projeni söylesene. Ankara'ya ne yapacaksın söylesene? Geçenlerde televizyoncu arkadaşlara söyledim, 'şu Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayını bir sıkıştırın, deyin ki; bir projesi var mıymış' bir sorun bakalım. 'Olmaz olur mu, su parası' dedi. Onu da Mustafa Tuna düşürdü ya zaten. O zaman projen bitti. Bittiyse o zaman niye adaysın kardeşim. Ne yapacaksın 5 sene boyunca söylesene. Bir de işin garip tarafı su faturası bir tarifedir. Slogan söyle, 'yavaş yavaş' Bizim ilçelerimiz ile birlikte 5 bin tane projemiz var. Allah'ın izniyle biz bunları hızlı hızlı yapacağız, uçak hızıyla bunları yapmaya bizim gücümüz yetiyor, aklımız eriyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Programdan görüntü

-Mehmet Özhaseki'nin açıklaması

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Haber-Kamera: Besti KARALAR-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, ()-