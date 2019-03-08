Özhaseki: Her mahalleye 'mahalle konakları' yapacağız

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, projelerinin önemli bir kısmının kadınlara ve çocuklara yönelik olduğunu, her mahalleye 'mahalle konakları' yapacaklarını söyledi. Özhaseki, "Bu konaklar, kadınlarımızın emrinde olacak. Burada kadınlar, istedikleri aktiviteyi yapabilecekler" dedi.

AK Partili Mehmet Özhaseki, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında AK Parti Ankara İl Başkanlığı Kadın Kolları tarafından düzenlenen 'kadınlar şehri konuşuyor' programına katıldı. Keçiören Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Özhaseki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Halk ozanı Neşat Ertaş'ın, 'kadın insandır, erkek insanoğludur' sözlerini hatırlatan Özhaseki, "Ne kadar güzel özetliyor değil mi? O zaman bizim için her gün kadınlar günü, bir gün değil, 365 gün kadınlar günü, hayatı böyle yaşamak lazım, böyle görmek lazım. İnşallah insanlar bu güzel duyguları, o sevgili peygamberimizin davranışlarını taklit ederek görürler ve neticesinde de toplumumuzun ara ara rastladığımız şiddet olayları kalmaz diye temenni ediyoruz" dedi.

'KADINLAR OLDUKLARA YERE, NEZAKET GETİRİR'

Mehmet Özhaseki, projelerinin önemli bir kısmının kadınlara ve çocuklara ait olduğunu belirtti. Her mahalleye 'mahalle konakları' yapacaklarını söyleyen Özhaseki, "Bu konaklar, kadınlarımızın emrinde olacak. Burada kadınlar, istedikleri aktiviteyi yapabilecekler. Aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımız için kurslar düzenlemek belediyelerin işi. Kadınlarımız şu anda el emeğiyle birçok üretim yapıyorlar. Bu üretimlerin bir kooperatif kurularak pazarlanması da belediyelerin işidir. Biz, kadınlarımıza bu ortamı da sağlayacağız. Mahallerimizde belediye kreşleri ve çocuk oyun evleri açacağız. İnsanlar çocuklarını güven içinde buraya bırakabilecekler. İstihdam sağlanırken kadınlara öncelik vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanımız da bu konuya çok önem veriyor. Kadınlar oldukları yere, nezaket getirir" diye konuştu.

KADINLARA YÖNELİK İSTİHDAM PROJELERİNİ AÇIKLADI

Mehmet Özhaseki, belediyelerin asıl görevinin yeni kapılar açmak olduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda yapacakları istihdam projelerini açıkladı. El işi ürünlerinin dünyanın her yerinde dikkat çektiğini anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Sanayi üretimleri var, bu çok ilgi çekmiyor. Ama el emeği olan ürünlerin hepsi dünyanın her yerinde çok önemseniyor ve insanlar onları almaya gayret ediyorlar. Belediye bir kooperatif kurarak bunlar için satış stantları oluşturduğunda üretim yapan her kardeşimizin satacağı ürün orada ortaya çıkar. Resim yapan birisi bile resimlerini satmak istediğinde, işte bizim o açacağımız dükkanda, stantta, mağazada bunları satabilecek. Bunları daha önce yaptık. Bizim için zor bir şey değil. Çok değişik alanlarda onlarca değişik ürün yapan kadınlarımızın bu el emeği olan, göz nuru olan işlerini satabilecekleri, pazarlayabilecekleri ev ekonomisine de katkı sağlayabilecekleri ortamları sunmak tabii ki belediyelerimizin işi diye görüyorum."

'VATMAN ALIMI İÇİN KADINLARI DAHİL ETTİM'

Kayseri'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde tramvayları kullanacak vatmanlar için alım yapılacağı sırada kadınları da alımlara dahil ettiğini anlatan Özhaseki, önce tepki gördüklerini daha sonra ise tüm vatmanların kadınlardan olmasını halkın istediğini belirtti. Özhaseki, şunları söyledi:

"Tramvay yaptırdım. 30 tane araç alacağız şimdi onlara vatman alacağız. Dedim ki, 'en az 8- 10 tane bu araçları sürecek kızımız olmalı'. Niye kızımız olmalı? Araçta bir kızımızın gece 12'de tren sürdüğünü gören bir insan çok emniyetli gider o araçla. Bir kızımız sürüyor aracı, niye binmesin araca? Bu aynı zamanda bir şehrin güvenli olduğunu da gösterir. Sonra saygı değer bir ortam sunar. Hakikaten hanımların olduğu noktalara dikkat ederseniz, erkekler de konuşurken dikkatli konuşurlar biraz daha. Aldık biz araçları, kızlarımızı da aldık işe. 30-35 metrelik trenler tabi, kamyonun iki misli uzunluğunda. Uzun bir trende kızımızı orada bir tren sürdüğünü gören herkes önce hayretle baktılar. Ama sonradan öyle alıştılar ki, 'bütün trenleri hanımlar sürsün' diyorlar. Niye? Çok dikkatliler. Bizim istihdam konusunda bunu yapmamız lazım diye düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mehmet Özhaseki ve eşi Neşe Özhaseki Neşet Ertaş salonuna gelişleri

-Saygı duruşu,istiklal marşı

-Özhaseki konuşma

-Dilek Camii çıkışı lokum,gofret ve çay dağıtımı

Haber-Kamera: Özgür ALTIN/ANKARA,()