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Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir (4)

ÖZHASEKİ İŞ ADAMLARIYLA BULUŞTU  AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Söğütözü’nde düzenlenen 'Ankara’nın Değerleri Buluşması' programında Doğu ve Güneydoğu Anadolulu iş adamlarıyla bir araya...

Özhaseki: HDP'nin yönetimde mutlaka işe el koyacağının işaretidir (4)

ÖZHASEKİ İŞ ADAMLARIYLA BULUŞTU 

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Söğütözü’nde düzenlenen 'Ankara’nın Değerleri Buluşması' programında Doğu ve Güneydoğu Anadolulu iş adamlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte, Özhaseki’ye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen eşlik etti.
Programda ilk konuşmayı gerçekleştiren Türkmen, "Sanatçı kimliğimle, bürokrasinin çeşitli kademelerinde yaptığım yöneticilikle, bütün bildiklerimi, öğrendiklerimi Çankaya’nın hizmetine sunmak üzere hazırım, azimliyim ve kararlıyım. Daha çok kadını her alanda görmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağımıza inanıyorum. Sizleri de destek olmaya davet ediyorum. Çankaya’ya bir şans verin, bu şansı kendime değil Çankaya’ya istiyorum. Haseki başkanım Ankara’nın başkanı, sayın Cumhurbaşkanımız da arkamızda. Çankaya için de büyükşehir belediyemizin de cumhurbaşkanımızın da gücünü alalım arkamıza eksiklerimizi bir an önce giderelim" dedi.

‘BÖYLE BİR ŞEY SÖYLENEBİLİR Mİ’
Daha sonra bir konuşma gerçekleştiren Özhaseki, kendisine yöneltilen 'Ankaralı değil' şeklindeki eleştirilere değinerek, "Buradaki kardeşlerimizin birçoğunun doğum yeri farklıdır. Şimdi sizin çocuklarınız aday olamayacak mı bir yere. İdareye talip olamayacaklar mı. Milletvekili, belediye başkanı olamayacak mı. Böyle ayıp bir şey söylenebilir mi. Zaten Çankaya’da bir belediye başkanları var, ben ayıpladığım için söylemiyorum, Tunceli doğumlu bir arkadaş. Yenimahalle’deki Afyon doğumlu bir arkadaş. 1950’ye kadar gittim, Ankara’da acaba Ankara doğumlu birisi belediye başkanlığı yapmış mı diye, ne yazık ki onu da bulamadım" ifadelerini kullandı. 
Özhaseki’ye, programda Fetih suresinin işlendiği ahşap tablo hediye edildi.

‘ZAFER İNANANLARIN OLACAK’
Özhaseki, Sincan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen '18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Töreni'ne de katıldı. Törende konuşan Özhaseki, “Devletimiz gittikçe büyüyor, kötüler karşısında mücadeleye devam ediyoruz. O kötülerle mücadele azmi, bizdeki bayrak, ezan sevdası, Cumhur İttifakı’nı kurmuştur. Bugün birlikte kol kola girerek kardeşlerimizle sizlerin huzurundayız. Allah utandırmasın, rabbim kötüleri sevindirmesin inşallah. Kandil’deki lanet adamlar, kafası Pensilvanya’da olanlar ve Pensilvanya’daki sapık sevinmesin İnşallah. Onun için biz hep beraberiz. Bu fakir kardeşiniz büyükşehirde ve 25 ilçede kardeşlerimizle birlikte adayız. Dersimize çalıştık, işin ehliyiz, tecrübemiz var. 31 Mart’ta da Allah’ın izniyle, sizlerin gayretiyle zafer bizim olacaktır. Zafer inananların olacaktır. Sonra da 5 yıl boyunca durmadan hizmet edeceğiz. Sizlerin duasını almak için gece gündüz çalışacağız İnşallah" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: 
- Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen'in konuşması 
- AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin programlardaki konuşması
- Hediye takdimi
- Salondan detaylar

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN/ANKARA-

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