Özhaseki Anketlerde ilerdeyiz, bunu herkes görecek

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, anket sonuçları geldikçe keyifli olduklarını belirterek, "İlerideyiz, bunu herkes görecek" dedi.



AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında, Çerkez Dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, kaderinin belediyecilik ve Çerkezlerle içli dışlı olmakla yazıldığını belirtti. Özhaseki, "Hiç şikayetim yok ikisinden de. Önce hanımla başladı, arkasından ne kadar sırtımı yasladığım arkadaşım varsa hepsi Çerkezlerden oldu. Siyasette insan çok kalleşlik görür, ara ara ihanetlerle karşılaşır ama sırtımı yasladığım Çerkez kökenli kardeşimden hiç kötülük görmedim" dedi.



'DOĞDUĞUMUZ ŞEHİRLE GURUR DUYUYORUZ'

Mehmet Özhaseki, Ankara'da seçim çalışması süresince kendisi ile ilgili 'Kayserili' denildiğini hatırlattı. 'Ne yapalım, doğacağım yeri ben takdir etmiyorum, yüce Mevla'mın takdiri' diyen Özhaseki, şöyle konuştu: "Sonra Kayseri'de doğmaktan şeref duyuyoruz. Ne olmuş, ne var? Ekmeğini taştan çıkaran insanların memleketi. Hazır yemeyi de bilmezler. Toprak verimli değil, deniz kenarında değil ki balık tutsun, başka türlü de nimet yok, adam ne yapacak? Ya üretip satacak, ya da alacak-satacak, başka yapacağı bir şey yok. Herkes ekmeğini taştan çıkarıyor orada. Bir de bu kadar büyük hayırseverlerin olduğu, yüzlerce okul, üniversite, sosyal tesis, camileri hayırseverlerin yaptığı bir başka şehir varsa söylesinler. Doğduğumuz şehirle gurur duyuyoruz. Herkes gurur duysun."

Program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mehmet Özhaseki, Ankaralıların 1-2 yıl içinde Mogan Gölü ve Eymir gölünü masmavi göreceklerini söyledi. Özhaseki, "O çevrede niye plaj yapmayalım ki? Niye yapmayacağız bunu. Elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.



'NE YAZIK Kİ İNSANLARI SAF ZANNEDİYORLAR'

Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın, "Hayatlarında görmedikleri yenilgiyi Ankara'da tadacaklar" sözlerinin hatırlatılması üzerine Özhaseki, şunları söyledi:

"Bizim arkadaşın gittiği partinin bir geleneği var. Bu rakibimiz de oraya gitti, çok çabuk uyum gösterdi. Son seçimde, referandumda hiç değişmez taktik şu; 'biz acayip öndeyiz, götürüyoruz, karşı taraf mahvoldu' aynen bu sözler. Seçim günü oluyor, sandıklar açılıyor, gerçekler yüzlerine çarpıyor. Yine değişmeyen bir yalan daha başlıyor. 'Oylara sahip çıkamadık, biz sahip çıksaydık bir şey olmazdı, oyları çaldırdık' Allah aşkına yapmayın ya. Bu kadar yalan, garip bir algı operasyonu yapılır mı? Her bir sandıkta 150-200 oy var. Başında 15-20 kişi bekliyor. Ellerinde cep telefonları, kameralar çekiyor, görevliler var, tek tek sayılıyor, memur arkadaşlar yazıyorlar. Bir tek Allah'ın kulu yanlış yaparsa memurluğu mahvolur. Siz bir iki oy için memuriyetinizden olmak ister misiniz? Böyle bir salaklık olur mu? Fakat ne yazık ki insanları saf zannediyorlar. Bunun çok net algı operasyonu olduğunu herkes görüyor. Emin olun Ankara halkı kendilerinden çok daha akıllı, bu numaraları da yemiyor. Herkes bunu bilsin."

Seçim sonuçlarına ilişkin öngörüsü sorulan Özhaseki, "Anketlere gelince, netiz, keyifliyiz, ilerideyiz. Bunu herkes görecek" diye cevap verdi.



'HERHALDE KARA KARA DÜŞÜNÜYORLAR'

Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ın sahte senetle icra takibi yaptığı yönündeki iddialar ile ilgili olarak, şunları söyledi:

"Bunlara bir cümle bile cevap verememesi Mansur Bey'in en büyük ayıbıdır. CHP'den bir tane savunan çıkmıyor. Herhalde kara kara düşünüyorlar 'ne yapsak' diye. Savunsunlar hadi bakalım, savunamazlar. Çünkü kirli bir ilişki var. Yıllardır siyasetin, ticaretin içindeyim. Ama bu kadar kirli bir ilişki, iş bağlamacılığı görmedim. Bunlar zaten iplikleri pazara çıktıkça da yüzleri kızarmaya devam edecek."

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