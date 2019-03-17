Özhaseki: Anketlerde ilerdeyiz, bunu herkes görecek (2)

‘BİR YERDE DOĞMA ALLAH’IN TAKDİRİ’



AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Doğu-Güneydoğu Anadolu Platformu kanaat önderleri ile Eryaman’da bir araya geldi. Salonda hazır bulunan kalabalığa seslenen Özhaseki, Anadolu coğrafyasının herkese yeteceğini belirterek, “Niye biz birbirimizden ayrılalım ki. Benim bir küçük bacanağım Kürt. Eyvallah, başımın tacı. Peki onun çocuğu Türk mü, Kürt mü? Bunun nesi sorulur, sorulmaz ki kardeşim ya. Sorulmaz bu, bir yerde doğma Allah’ın takdiri. Kimsenin elinde olan bir şey değil” dedi.



‘REJİM TARTIŞMASINA BAŞLAYACAKLAR’



31 Mart seçimlerinin önemine değinen Özhaseki, “Bu seçimleri dönüm noktası olarak görüyoruz. Allah kötülere fırsat vermesin, eğer burada bir geri gidiş olursa yeniden rejim tartışmasına başlayacaklar. ‘Güvenoyu alamadınız’ diyecekler. Parlamenter sisteme dönelim, koalisyonlar, yeniden seçim gelsin diyecekler. Halbuki önümüzde 4.5-5 senemiz var. Bu zamanda bizler yaptığımız projelerle ortaya koyacağımız performansla Türkiye’yi uçururuz bizler” diye konuştu.



‘EKİP TOPLAMIŞSINIZ MİLLETİN ALACAKLARINI TAHSİL ETMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ’



CHP adayı Mansur Yavaş hakkında öne sürülen sahte senet iddialarına değinen Özhaseki, “Hukuk tahsilim var, ticaretten de geliyorum. Ama ben bu kadar kirli bir ilişki görmedim. Bu kadar çirkin bir ilişki görmedim. Niye? Şimdi siz ekip toplamışsınız, milletin alacaklarını tahsil etmeye çalışıyorsunuz. Orada da kendi aranızda bölüşüm kavgası başlayınca birbirinize giriyorsunuz. Mesele sadece bundan ibaret" ifadelerini kullandı.



‘KENDİNİZE GÜVENEMİYORSANIZ ORTAYA ÇIKMAYIN’



Siyasetin dürüstlük istediğini kaydeden Özhaseki, "Siz eğer siyasete soyunduysanız, milletin önüne çıkıyorsanız, gerinizde ne var hepsine bakarlar. Baksınlar, güvenemiyorsanız kendinize ortaya çıkmayın. Eğer bu işler varsa dürüstçe çıkın cevap verin” dedi.

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