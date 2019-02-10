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Özhaseki: Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (3)

HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Çankaya'da Kayseri İli Yardımlaşma Derneği'nce düzenlenen programda, hemşehrileriyle bir araya geldi. Özhaseki'ye, AK Parti Çankaya Belediye Başkanı adayı Amber Türkmen de eşlik...

Özhaseki: Ankara'ya güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz (3)

HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTU
AK Parti'li Mehmet Özhaseki, Çankaya'da Kayseri İli Yardımlaşma Derneği'nce düzenlenen programda, hemşehrileriyle bir araya geldi. Özhaseki'ye, AK Parti Çankaya Belediye Başkanı adayı Amber Türkmen de eşlik etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan herkesle helalleşerek, ayrıldığını anlatan Özhaseki, "Oradaki hemşehrilerimizin yüzde 60- 70 oy verdiği ortam, sadece bizim partinin üyelerinin verdiği oy değildi tabi ki. Yaptırdığımız anketlerde şunu gördüm. Buna çok sevinirdim ben. CHP'den yüzde 35 civarında bana oy verirlerdi. MHP de epeyce oy verirdi. Bundan dolayı da mutluluk duyuyorum. Neden? Onlar beni kendilerinden ayrı görmemiş, kendilerinden biri gibi görmüşler. Ama herkes bilsin ki ben herkesi kardeşim gibi görüyorum. Hiç kimseyi ayıramam, böyle bir hakkım yok benim. İnsanların yaşam tarzına karışmak, giydiğine, yediğine, içtiğine karışmak kadar ayıp bir şey olamaz. İnsanlar ister muhafazakar ister modern yaşam tarzı benimsinler, belediye başkanına düşen; herkesin rahat edebileceği bir ortamı sunmaktır. Biz ayrıştıramayız, bölemeyiz" dedi.

'SÖYLEDİKLERİ ŞEYLERLE BEN ÖVÜNÜYORUM'
Uzun yıllar Ankara'da yaşadığını dile getiren Özhaseki, "Önce bir Kayserililik üzerinden bir tartışma attılar ortaya sonra 'Ankara'yı bilmez falan filan' demeye başladılar. Çok şükür 'Tembel, çalışmaz; bu adam hırsız, arsız' diyen de olmadı. Söyledikleri şeylerle ben övünüyorum, iftihar ediyorum. 'Ankara'yı bilmeyen' diye konuşan kim varsa iddialı bir şey söylüyorum; 'Ankara'yı biliyorum' diyen kim varsa hepsinden daha iyi biliyorum. Çünkü 1/100.000'lik planlara imza atan tek insan benim" diye konuştu.

'BİRAZ KUYRUK ACISI VAR'
İnsanların doğduğu yerle ilgili yargılarda bulunmanın çirkin bir şey olduğunu vurgulayan AK Parti'li Özhaseki, şöyle konuştu:
"İlk bunu Kemal bey söyledi. Niyeyse benimle bir alıp veremediği var; ama anlamış değilim. Belediye başkanlığım sırasında da epeyce takılmıştı, o zaman davalar açtım. Tazminatlar aldım filan; ama en sonunda şöyle deyince dayanamadım; 'Kayseri'den kalkıp burada belediye başkanı olmak ayıp' gibi bir şey söyledi. İnanın buna çok alındım. Dedim ki 'Sen Tunceli'den kalkmış Ankara'ya gelmişsin. Sana kimse 'Niye geldin?' dedi mi?'. Hayır. Atatürk'ün kurduğu partinin başına geçmişsin, 'Tuncelili adam, senin ne işin var orada?' diyen oldu mu?'. Hayır. O da olmadı. Sonra sen hiç anlamazsın belediyecilikten. İstanbul'a aday koydu CHP. 'Ne işin var? Ne komik iş' diyen oldu mu? Hayır. 'Sana ne oluyor?' dedim ya sen kimsin de benim şehrimi konuşuyorsun? Hakikaten insanın zoruna gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Onun benimle bir sıkıntısı var. Biraz kuyruk acısı var, doğru."

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan görüntü
-Mehmet Özhaseki'nin konuşması
-Detay

Haber-Kamera: Arda ERDOĞAN/ANKARA,()

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