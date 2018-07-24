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(ÖZEL) YOL ÇÖKTÜ, OTOBÜSÜN TEKERİ ÇUKURA DÜŞTÜ.

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Maltepe'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü. Yolcusu bulunmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarılırken, olay da yaralanan olmadı. Olay saat 10.30...

(ÖZEL) YOL ÇÖKTÜ, OTOBÜSÜN TEKERİ ÇUKURA DÜŞTÜ.

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-
Maltepe'de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü. Yolcusu bulunmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarılırken, olay da yaralanan olmadı. Olay saat 10.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TP 7455 plakalı Marmara Eğitimköyü -Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü. Şans eseri otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanama olmazken otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

SÜRCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ
Otobüsün kurtarılmasının ardından görevliler çöken yolu kapatarak asfaltlama çalışması yaptı. Bu yolu kullanan sürücüler daha öncede benzer bir durumun yaşandığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.  Görevlilerin çalışmasının ardından cadde tekrara trafiğe açıldı,

Görüntü dökümü:
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-Çöken yoldan görüntü
-Otobüsün görüntüsü
-Otobüs sürücüsünün görüntüsü
-Sürücü ile röp
-Otobüsü kurtarma çalışmaları
-Cadenin trafiğe kapatılmsı
-Vinç yardımıyla otobüsün çıkarılması
-Çukurun kapatılması
-Diğer sürücler ile röp
-Genel ve detay görüntüler


 

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