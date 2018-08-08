 (ÖZEL)- YAVRU KEDİYİ KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL ()

Şişli'de mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isterken 3 metreden apartman bahçesine düşüp yaralanan kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bozkurt Mahallesi Seymen Sokak üzerindeki binada dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Rober Yeşiltepe, yavru bir kedinin yan apartmanın bahçesinde mahsur kaldığını gördü ve evinin balkonundan kediyi kurtarmak istedi. Yeşiltepe, balkondan sarktığı sırada dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten karşı apartmanın bahçesine düştü.

Yeşiltepe acı içerisinde bağırıp yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan komşuları hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Yeşiltepenin annesi ve oğlu olay yerinde kısa süreli şok yaşadı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesinin ardından yaralıyı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneden tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ve sağlık araçlarından detay görüntü

-Sağlık ve itfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Apartman sakinlerinden detay görüntü

-Yaralının annesi ve oğlundan detay görüntü

-Yaralının apartmandan çıkartılışı

-Yaralının ambulansa alınışı

-Ambulansın gidişi



