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(ÖZEL) YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ: BEN İYİYİM AMBULANS BAŞKA HASTALARA GİTSİN

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Beyoğlu'nda kaza yapan başından yaralı motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla, "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" dedi. Yaralı ikna edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Kaza...

(ÖZEL) YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ: BEN İYİYİM AMBULANS BAŞKA HASTALARA GİTSİN

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Beyoğlu'nda kaza yapan başından yaralı motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla, "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" dedi. Yaralı ikna edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Refik Saydam Caddesi'nden Şişhane istikametine ilerleyen motosiklet sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Motosiklet sürücüsü motosikletten düşerek yeşillik alana savruldu. Kazayı görenler yaralının yardımına koşup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. 
Yardıma koşanlar, yaralı motosiklet sürücüsüne "Ambulans yaklaştı sabret, sakin ol" diyerek moral vermeye çalışırken, yüzü kanlar içinde kalan motosiklet sürücüsü kazanın şokuyla "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" dedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından yaralanan sürücüye boyunluk takarak müdahalede bulundu. Polise adının Hasan olduğunu söyleyen motosikletli soyadını hatırlayamayınca lakabını söyleyip "Ben Arap Hasan" dedi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

Görüntü dökümü:
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-Kaza yeri
-Yerde yatan yaralı motosikletli
-Yaralıya "Ambulans geliyor sakin ol" diye moral vermeye çalışılması
-Yaralının kazanın şokuyla "Ben iyiyim ambulans başka hastalara gitsin" demesi
-Sağlık ekiplerinin gelmesi
-Yaralıya ilk müdahale
-Yaralının sağlık ekiplerine ben yürürüm demesi
-Polisin yaralıya adını sorması yaralının Hasan diye cevap vermesi
-Yaralının soyadını hatırlayamayıp polise ben Arap Hasan diye lakabını söylemesi
-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Yaralının acı içinde bağırması
-Vatandaş röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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