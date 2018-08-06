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(ÖZEL) YANAN ARACA BETON MİKSERİYLE MÜDAHALE

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper-KORKMAZ-İSTANBUL Ümraniye'de TEM otoyolunda yanan araca yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü tarafından müdahale edildi. Beton mikserinden sıkılan su ile yangın büyümeden söndürüldü.  Yangın...

(ÖZEL) YANAN ARACA BETON MİKSERİYLE MÜDAHALE

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper-KORKMAZ-İSTANBUL
Ümraniye'de TEM otoyolunda yanan araca yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü tarafından müdahale edildi. Beton mikserinden sıkılan su ile yangın büyümeden söndürüldü. 
Yangın saat 12.30 TEM otoyolu Edirne istikameti Çakmak köprü yakınında meydana geldi.34 EG 2065 plakalı araç seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını emniyet şeridine çekerek diğer sürücülerden yardım istedi. Bu sırada yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü yanan aracı görerek durdu. Sürücü, beton mikserinden su sıkarken trafikteki diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışma yaptı. Yangın nedeniyle TEM otoyolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Görüntü Dökümü:
-Yanan aracın görüntüsü
-Beton mikseri ile müdahale
-Beton mikserinden su sıkılması
-Yangın söndürme tüpleriyle müdahale
-İtfaiyenin soğutma çalışması
-Trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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