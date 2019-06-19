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(ÖZEL) - ÜMRANİYE'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN KAZANIN OTOBÜS KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ()  Ümraniye'de özel halk otobüsünün önündeki çok sayıda araca çarptığı zincirleme trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içindeki kameraların kaydettiği görüntülerde; vatandaşların...

(ÖZEL) - ÜMRANİYE'DE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN KAZANIN OTOBÜS KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL () 
Ümraniye'de özel halk otobüsünün önündeki çok sayıda araca çarptığı zincirleme trafik kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otobüs içindeki kameraların kaydettiği görüntülerde; vatandaşların önündeki araçlara çarpa çarpa ilerleyen otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.
Alemdağ Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen özel halk otobüsü kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Otobüsün, bir minibüs ve 4 otomobile çaptığı kaza aracın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 6 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamera görüntülerinde otobüsün aniden hızlandığı ve caddedeki araçlara çarpa çarpa ilerlediği görülüyor. Çok sayıda yayanın da otobüsün önünden son anda kaçtığı kazada büyük tehlike atlatan vatandaşların ve yolcuların yardımına çevredekiler koşuyor. Otobüs şoförünün ise manevra yaparak araç ve yayalara çarpmamaya çalıştığı görülüyor. Hızla ilerleyen otobüs son olarak bir otomobile daha çarparak duruyor. 

Görüntü dökümü:
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-Araç içi kamera görüntüleri
-Arşiv görüntüler 

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