(ÖZEL) - ÜMRANİYE'DE ÇATIŞMADA YAKALANAN ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul - ÜMRANİYE'de polisten kaçarken çıkan silahlı çatışma sonrası yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olay önceki akşam Esenşehir Mahallesi İlkyaz Sokak'ta meydana geldi. Sancaktepe Asayiş Büro ekipleri 19 Mayıs Caddesi'nde Ü.Ç ve E.B. üzerinde yaptıkları çalışmada 90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler zanlılardan aldığı ilk ifadelerden sonra operasyonu genişleterek uyuşturucunun nerde alındığına yönelik çalışma başlattı.

POLİS ALICI KILIĞINA GİRDİ

Asayiş büroda görevli bir polis memuru alıcı gibi irtibata geçerek satıcıların belirlediği adreste buluştu. Satıcılar ile uyuşturucu alışveriş yapılıp suçüstü yapıldığı sırada şüphelilerden O.N. polis ekiplerine ateş açtı. Şüphelilerin ateş açması üzerine polis ekipleri de karşılık verdi. Çıkan çatışmada şüphelilerden biri bacağından vuruldu. Şüphelilerden B.T.'nin hastanede tedavisi devam derken Ü.Ç, E.B, O.N, Y.K. emniyetteki işlemelerin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Zanlıların uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama gibi birçok suçtun sabıkası olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden görüntü

-Zanlıların çıkışı

-Soruları cevapsız bırakması

-Polis otosuna bindirilmesi

-Olayla ilgili görüntüler (ARŞİV)

