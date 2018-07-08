(ÖZEL) TRAFİKTEKİLERİN CANINI HİÇE SAYAN GÖRÜNTÜ; HURDA OTOMOBİLİ FORKLİFT İLE TAŞIDILAR 

Haber: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Eyüpsultan'da hurda otomobilin forklift ile taşınmasını gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Eyüpsultan, Rami Kışla Caddesi'nde hurdaya ayrılan ve plakası olmayan bir otomobilin trafiktekilerin canını hiçe sayan bir şekilde taşındığı görüntülendi. Hurdaya ayrılan otomobilleri topladığını söyleyen bir kişi kendisine ait aracı dün akşam saatlerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan forklifte yükleyerek yaklaşık 1 kilometre taşıdı. Bu anlar ise kameralara yansıdı. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen forklift daha sonra bir sokağa girerek taşıdığı otomobili kenara bıraktı. Araçları 'Hurda araç teşviki' kapsamında topladığını söyleyen kişi, soruları geçiştirirken kendisine Hurda Avcısı denilmesini istedi.

Görüntü Dökümü:

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- Otomobilin forklift ile taşınma anı

- Otomobilin kenara bırakılması

- Hurda otomobilin sahibinin konuşması

- Genel ve detaylar

