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(ÖZEL)- TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA: OTOMOBİLİN BAGAJINDA 2 KİŞİ

  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL   Bakırköy'de bir otomobilin bagajında seyahat eden iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi.  Görüntüler dün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde çekildi. İki...

(ÖZEL)- TRAFİKTE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA: OTOMOBİLİN BAGAJINDA 2 KİŞİ

 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL  
Bakırköy'de bir otomobilin bagajında seyahat eden iki kişinin tehlikeli yolculuğu cep telefonuyla görüntülendi. 
Görüntüler dün akşam saatlerinde Bakırköy D-100 Karayolu üzerinde çekildi. İki kişinin bir otomobilin bagajında seyahat ettiğini gören başka bir sürücü o anları kaydetti. Ayaklarını dışarı sallandırarak giden 2 kişinin hiçbir can güvenliği olmadan yaptığı yolculuk dakikalarca sürdü. Hızlanan otomobil sürücünün görüş alanından çıkmasıyla görüntü son buldu.

Görüntü Dökümü:
-Yolculuktan görüntü
-Ayaklarını sallaması
-Otomobilin gözden kaybolması
-Detaylar

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