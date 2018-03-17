Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

 (ÖZEL) - TEMİZLEDİĞİ SOKAKLARDA İLGİ ODAĞI OLUYOR 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL Bahçelievler'de bir temizlik görevlisinin sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasıyla ilgi odağı oldu.  16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki iki...

 (ÖZEL) - TEMİZLEDİĞİ SOKAKLARDA İLGİ ODAĞI OLUYOR 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Bahçelievler'de bir temizlik görevlisinin sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasıyla ilgi odağı oldu. 
16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki iki çocuk babası Sinan Sertdemir çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını çöpte bulduğu çiçeklerle süsledi. Bahçelievler'de bütün gün sokaklarda temizlik yaparken çiçekli çöp kovasıyla dolaşan temizlik görevlisi görenlerin ilgisinden de memnun. Çiçekleri çok sevdiğini ve doğanın daha güzel olmasını istediğini söyleyen Sertdemir, "İnsanlar duvarlara bakacağına çiçeklere baksın istedim. Temizliğimizi yaptığımızda daha güzel olsun. İnsanların tepkisi de güzel. Hep fotoğraflarımı çekiyorlar. Memnun kalıyorlar onlar da. Fotoğraf çekilmek istiyorlar benle ama yasak olduğunu söylüyorum. Habersiz çekiyorlar" diye konuştu. 

Görüntü Dökümü:
----------
-Çiçekli çöp arabasından görüntü
-Görevlinin çalışmasından görüntü
-Çöp kovası ve çiçeklerden detay görüntü
-Temizlik görevlisi ile röportaj
-Diğer detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314