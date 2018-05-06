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(ÖZEL) TEM'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL   TEM Otoyolu'nda iki motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde seyrettiği tehlikeli anlar kamerlara yansıdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde saat 23.30 sıralarında kaydedilen görüntüde...

(ÖZEL) TEM'DE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL  
TEM Otoyolu'nda iki motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde seyrettiği tehlikeli anlar kamerlara yansıdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti Bağcılar mevkiinde saat 23.30 sıralarında kaydedilen görüntüde motosiklet sürücülerinin ön tekerlerini kaldırııp arka teker üzerinde tehlikeli şekilde seyrettiler. Bir süre sonra motosiklet sürücüleri gözden kayboldular. 

Görüntü dökümü:
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-Motosiklet sürücülerinin ön tekeri kaldırması
-TEM'de İlerlemeleri 
-Genel ve detaylar 

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