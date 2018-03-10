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(ÖZEL) TAKSİMDEKİ DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ali Kerem BENGİ / İstanbul Taksim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazancı Yokuşu'nda bu akşam iki grup arasında...

(ÖZEL) TAKSİMDEKİ DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ali Kerem BENGİ / İstanbul
Taksim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazancı Yokuşu'nda bu akşam iki grup arasında bir otelin önünde iddiaya göre alacak, verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Silahların kullanıldığı  kavgada otel sahibinin oğlu Tarık Durucan hayatını kaybederken, iki gruptan Engin D., Yavuz K., Ramazan K., İdris K., hafif yarandı. Silah sesleri nedeniyle meydanda büyük panik yaşandığı kavga, yokuşta bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BEBEĞİYLE KAVGANIN ARASINDA KALDI
Görüntülerde, kavganın başlamasıyla iş yerinin önünde bulunan kalabalık panikle, içeriye kaçıyor. Aralarında bebek arabasıyla sokakta olan bir kadının da olduğu bir grup, panikle kaçışıyor.

ATEŞ EDEREK MEYDANA KAÇTILAR
Kavgaya karışan gruptakiler meydana doğru uzaklaşırken, içlerinden birisi geriye dönerek elindeki silahla ateş ediyor. Daha sonra olay yerine sevk edilen polisler zırhlı araçla sokağa giriyor. Özel Harekat polisleri kavgaya karışan gruptakilerin peşine düşüyor.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
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-İş yeri önünde bekleyenler
-Kavganın başlamasıyla içeriye kaçanlar
-Bebek arabasıyla kaçan kadın
-Ellerinde silah olan grubun ateş ederek meydan istikametine kaçması
-Sokağa giren zırhlı polis aracı
-Özel Harekat polislerinin sokakta koşturmaları


 

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