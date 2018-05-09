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(ÖZEL)- TAKSİM'İ ARILAR BASTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Taksim'de yüzlerce arı sokaktan geçenlere zor anlar yaşattı. Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binanın çatısındaki kovanlardan çıkan arılar başka bir binanın pervazına ve ağacta...

(ÖZEL)- TAKSİM'İ ARILAR BASTI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Taksim'de yüzlerce arı sokaktan geçenlere zor anlar yaşattı.
Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Tel Sokak'ta bir binanın çatısındaki kovanlardan çıkan arılar başka bir binanın pervazına ve ağacta toplandı.  Arılar zaman zaman sokakta uçuşarak çevredekilere zor anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktakiler arılardan korunmak için giysilerini başlarına geçirdi. Bir süre sokakta uçuşan arılar daha sonra aracılık yapan Okan Bakır tarafından toplandı.
Evinin çatısına yerleştirdiği kovanlarda hobi olarak arıcılık yapan Okan Bakır, "Bunlar kışın yumurtlamaya başlıyorlar, yaza doğru ise yavruları oluyor. Arılar yavru arıları bıraktıkları zaman başka yerlere gidiyorlar.  Bu arılar bize ait, açıkçası doğaya ait. Kendimize yapıyoruz bu balı. Sadece isteyenler oluyor onlara ikram ediyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ
-Sokakta uçuşan arılar
-Giysilerini başlarına kapatıp arılardan korunmaya çalışanlar
-Arıları kafese alan kişi
AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ
-Çatıdaki arı kovanları
-Bina pervazı ve ağaca toplanan arılar
-Okan Bakır ile röportaj 
-Genel ve detay görüntüler

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