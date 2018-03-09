(ÖZEL)TAKSİM'DE SİLAHLI KAVGANIN HEMEN SONRASI KAMERADA

Haber-Kamera; Zeki GÜNAL - İSTANBUL

Taksim Meydanı yakınında iki grup arasında çıkan ve 3 kişinin yarlandığı silahlı kavganın hemen sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Taksim Meydanı'ndaki bir yaralının arkadaşları tarafından taşınması, taksiye bindirmeye çalışmaları, yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri, özel harekat polislerinin koşturmaları, meydandakilerin korkuyla kaçışmaları, zırhlı polis araçlarının gelmesi görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından;

-Yaralının arkadaşları tarafından taşınması

-Taksiye bindirmeye çalışmaları

-Yolcularını indirdikleri bir taksiye yaralıyı bindirmeleri

-Özel harekat polislerinin koşturmaları,

-Meydandakilerin korkuyla kaçışmaları

-Zırhlı polis araçlarının gelmesi