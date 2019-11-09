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(ÖZEL) TAKSİM'DE O KÖPEK YİNE ISIRDI

* Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği son bir ayda kendisini sevmek isteyen turistlerin de aralarında bulunduğu 30'a yakın kişi ısırdı. Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() Taksim Meydanı'nda sokak köpeğinin ısırdığı kişi kolundan...

GÜNDEM 09.11.2019, 11:22
(ÖZEL) TAKSİM'DE O KÖPEK YİNE ISIRDI

* Taksim Meydanı'nda bir sokak köpeği son bir ayda kendisini sevmek isteyen turistlerin de aralarında bulunduğu 30'a yakın kişi ısırdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
Taksim Meydanı'nda sokak köpeğinin ısırdığı kişi kolundan yaralandı. Esnaf son 1 ayda yaklaşık 30 kişiyi ısıran köpeğin yetkililerce alınmasını istiyor.
Taksim Meydanı'nı yıllardır kendine mesken edinen sokak köpeği son zamanlarda saldırganlaşmaya başladı. Son olay ise dün yaşandı. Son bir ayda 30'a yakın kişiye saldırdığı belirtilen köpek bugün de yoldan geçen bir kişiyi kolundan ısırdı. Kolundan yaralanan vatandaşa ilk olarak esnaf yardımcı olmaya çalıştı daha sonra taksiye binen yaralı imkanlarıyla hastaneye gitti. Saldırgan olduğunu bilmeyen ve kendisini sevmek isteyen kişileri ısıran köpek son bir ay içinde yaklaşık 30 kişiyi ısırdı. Çevredeki esnaf köpeğin daha fazla kişiye zarar vermemesi için yetkililer tarafından buradan alınmasını istiyor.

"HER GÜN BİRİNİ ISIRIYOR"
Turizmci Vesim Kır, "İşyerim burada olduğu için ben bu olayın çoğuna şahit oluyorum. Hemen hemen her gün görüyorum. Son bir aydır bu köpek en az 30 insanı ısırdı. Bu benim kendi gözümle gördüklerim, iki gün önce bir turisti ısırdı. Ambulans geldi, adam yerde baygın haldeydi çok kan kaybetti. İnsanlar toplandı, polis geldi sonra herkes dağıldı ama bu köpek yine burada. Her gün ortalama 1-2 kişiyi ısırıyor. Bu olayla ilgili hiç bir yetkili ilgilenmiyor. Ben de bir hayvanseverim ama bu köpek her gün birini ısırıyor. Burası İstanbul'un kalbi. Çoğunlukla turistlerin olduğu bir bölge. Köpeğin saldırgan olduğunu bilen yerli vatandaşlar uzaktan geçiyor ama bilmeyen turistler sevmek istiyor ama köpek ısırıyor. Bu köpeğe yetkililerin müdahale etmesi gerekiyor. İnsanlara zarar veremeyeceği bir yere götürülmeli. Ben her gün görüyorum ama hiç bir şey yapamıyorum. Vicdanen de rahatsız oluyorum. Bu köpek burada çok ciddi sıkıntılar çıkarıyor yetkililerden ricamız lütfen ilgilensinler. Burada tedirginiz köpeği görünce yolumuzu değiştiriyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Köpeğin ısırdığı kişi
-Vatandaşların kolundan yaralı kişiye yardım etmeye çalışması
-Köpeğin ısırdığı kişinin kolundaki yara 
(AKTÜEL)
-Köpekten görüntüler
-Vesim Kır ile röportaj
-Genel ve detay görüntüler

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