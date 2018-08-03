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(ÖZEL)SURİYE GEMİSİ 6 YIL SONRA BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL () 6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yük gemisi Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı. Geçtiğimiz günlerde Suriye'den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına...

(ÖZEL)SURİYE GEMİSİ 6 YIL SONRA BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL ()
6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. Yük gemisi Rusya'ya gitmek için Karadeniz'e açıldı.
Geçtiğimiz günlerde Suriye'den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına gelen 'Souria' adlı kargo gemisi, yük aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı. En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi. 
Boğazdan ağır yol ilerleyen gemi, 2 saatte geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz'e açılıp Rusya'nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı.

Görüntü Dökümü
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-Suriye gemisinden genel görüntü
-Gemiden yakın detaylar
-Geminin isminden detay görüntü
-Geminin orta bölümünden detay görüntü
-Gemideki Suriye bayrağından detay görüntü
-Türk bayrağından detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar    


 

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