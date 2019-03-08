(ÖZEL) SULTANGAZİ'DEKİ BİR AVM'DE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL, ()

Sultangazi'de, ilçe belediyesinin zemin katında bulunan AVM'de çıkan baca yangını paniğe sebep olurken, içerisini dumanlar kapladı. İçeride bulunan müşteriler uyarı anonsu ile dışarı çıkartıldı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Alışveriş merkezinde yer alan bir restoranın bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AVM'den dumanların yükseldiği baca yangını, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak, büyümeden söndürüldü.

DUMANLAR AVM'NİN İÇERİSİNİ SARDI

Dumanlar havalandırma sisteminin çalışmamasından dolayı AVM'nin içerisini sardı. Bunun üzerine dumandan nefes alamayan müşteriler, görevlilerin uyarı anonsu ile dışarı çıkarıldı. Bazı dükkanlar ise kepenk kapattı.

"PAT DİYE BİR SES GELDİ"

Baca yangınının çıktığı restoran çalışanı, “Izgara çalışır bir vaziyetteydi. Birden pat diye bir ses geldi. Her halde yukarıdaki havalandırmanın aksanından kaynaklanan bir şey oldu" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Yangın paniği

-AVM'nin içinden görüntü

-Koşturan vatandaşlar

-İtfaiyenin gelmesi

-İtfaiyecilerin merdivenle çatıya çıkması

-Yangına müdahale

-Restoran çalışanı ile röp

-Genel ve detaylar

