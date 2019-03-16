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(ÖZEL) SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ALEV ALEV ARAÇ YANDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () Sultangazi'de park halindeki ticari araç alev alev yandı. Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 16 MB 121...

(ÖZEL) SULTANGAZİ'DE PARK HALİNDEKİ ALEV ALEV ARAÇ YANDI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
Sultangazi'de park halindeki ticari araç alev alev yandı. Esentepe Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı Caddesi üzerinde park halindeki hafif ticari araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 16 MB 121 plakalı aracın yanmaya başlayıp alev topuna dönmesi çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın sonrasında hurdaya dönen araç kullanılmaz hale gelirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Yanan araçtan görüntü 
-İtfaiyenin müdahalesi
-Aktüel görüntüler
-Olay yerinden görüntü
-Hurdaya dönen araç
-Genel ve detay görüntüler

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