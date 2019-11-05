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(ÖZEL) SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDE GASP DEHŞETİ KAMERADA

-Otomobiline aldığı biri arkadaşı 3 kişi tarafından gasp edilmek istendi.  -Otomobilde başlayan ve sokakta devam eden dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () Sultangazi'de otomobile binen...

GÜNDEM 05.11.2019, 11:09
(ÖZEL) SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDE GASP DEHŞETİ KAMERADA

-Otomobiline aldığı biri arkadaşı 3 kişi tarafından gasp edilmek istendi. 

-Otomobilde başlayan ve sokakta devam eden dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
Sultangazi'de otomobile binen 3 kişi sürücüyü bıçak ve silah zoruyla gasp etmeye çalıştı. Saldırganlara direnen sürücü, önündeki 2 araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 12 Ekim günü meydana geldi. Ahmet Vurkun, arkadaşı Hüseyin Ö., ve beraberindeki iki kişi ile buluşmak için anlaştı. Buluşma yerine gelen Vurkun'un aracına arkadaşı Hüseyin Ö. ile birlikte isimlerinin Ekrem ve Mesut olan iki kişi bindi. Bir süre sohbet eden araçtakiler iddialara göre, daha sonra Ahmet Vurkun'u bıçak ve silahla tehdit ederek istedikleri yere sürmesini istedi. Bunu üzerine Vurkun, şüphelilere direndi. Otomobilin içinde yaşanan olay sırasında şüphelilerden biri araçtan kendini dışarı attı ve aracın peşinden gitti. Ahmet Vurkun, parmak ve sağ göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle hafif şekilde yaralandı. Şüphelilere direnmeye devam eden Vurkun, aracıyla bir sokağa girdi. Önündeki iki araca çarptı. Araçtan inen Vurkun kaçmaya çalışırken, şüphelilerden biri de Vurkun'un peşinden koşmaya başladı. Araçtan inen diğer kişi ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

HASTANEYE KALDIRILDI 
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Vurkun, polise olay hakkında bilgi verdi. Vurkun'un olay yerinde verdiği bilgileri çelişkili bulan polis, üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında Vurkun'un üzerinden bıçak çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Vurkun, burada polise verdiği ifade de Hüseyin Ö. ve isimlerini bildiği ancak tanımadığı Ekrem ve Mesut isimli kişilerle buluşmaya geldiğini, şüphelilerin araca bindikten sonra silah ve bıçak zoruyla aracı istedikleri yere sürmesini, bunun üzerine direndiğini söyledi. 

"DURAN İKİ ARACA ÇARPTI"
Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Mehmet Emin Erol, “Burada oturuyorduk biz. Ondan sonra siyah bir araç geldi. Duran iki araca çarptı. Biri de koşuyordu. Sonra içinden iki kişi çıktı. Kaçmaya başladılar. Ondan sonra bir kişi daha çıktı, yaralıydı. Yardım istedi 'Polis, ambulans' diye. Bizde polis ve ambulansı aradık. Polis ve ambulans geldi" dedi.

O ANLAR KAMERADA
Gasp girişimi ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren otomobilin arkasından bir kişinin koştuğu görülüyor. Ahmet Vurkun'un kullandığı otomobil daha sonra park halinde olan iki araca çarpıyor. Çarptıktan sonra aracın peşinden koşan kişinin olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntülerin devamında araçtan ilk olarak sürücü Ahmet Vurkun ve arkadaşı Hüseyin Ö., iniyor. Vurkun, kaçmaya çalışırken, Hüseyin Ö.'nün Vurkun'un peşinden gittiği görülüyor. Daha sonra araçtan bir kişi daha iniyor. Otomobilin kapılarını açarak bir şey arayan kişi, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Tüm yaşananlara tanık olan vatandaşların ise ilk olarak paniklediği ve kaçıştığı görülürken, daha sonra sürücünün yardımına koştukları kameraya yansıyor. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Sokağa giren otomobil
-Otomobilin peşinden koşan kişi
-Otomobilin önündeki araçlara çarpması
-Araçtan inenler
-Sokakta yaşanan hareketlilik
-Detaylar
(AKTÜEL)
-Olayın meydana geldiği sokak
-Yaralı Vurkun
-Polis ekipleri
-Sokakta toplananlar
-Görgü tanığı ile röp.
-Genel ve detaylar


 

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