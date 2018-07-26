- (ÖZEL) - SULTANBEYLİ'DE YAĞMUR:  2 ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İSTANBUL -
İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Şile yolunda sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte zorlanırken Sultanbeyli'de iki sürücü yol çalışmasını fark etmeyerek çukura düştü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da yağış etkili oldu. Yağmur Anadolu yakasında özellikler Sancaktepe , Sultanbeyli, Ümraniye ve Çekmeköy'de yağmur sürücülere zor anlar yaşattı. Şile yolunda su birikintisi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
İKİ ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ
Sultanbeyli'de yol çalışması nedeniyle açılan ve yağış nedeniyle içi su dolan çukuru fark etmeyen iki sürücü çukura düştü. Lastikleri çukura düşen araçlar asılı kaldı. Sürücüler araçlarını kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Kara bulutlardan görüntü
-Şimşek görüntüsü
-Yola biriken su
-Sürücülerin suda ilerlemesi
-Çukura düşen iki aracın görüntüsü
-Çukurdan görüntü
-Sürücüler ile röp
-Araçları kurtarmaya çalışmaları
-Şile yolunda su birikintisinde ilerleyen araçlar (amatör kamera)