- (ÖZEL)- ŞİŞLİ'DE TURİSTİN PARASINI ÇALAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMA ANI KAMERADA

Şişli'de bir turistin parasını çalan 4 kişiden 1'i vurularak diğeri kovalamaca sonunda yakalanmıştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Şişli Dolapdere Caddesi Gazino sokak üzerinde dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin 'tantanacılık' adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis, tespit ettiği şüphelileri kovalamaya başladı. Şüphelilerden biri polis tarafından bacağından vurularak diğer şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan diğer şüpheli ise polis merkezine götürüldü. Kaçan diğer 2 kişi ise aranıyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki kişi koşarak kaçıyor peşlerinden ise polis kovalıyor. Bacağından vurulan şüpheli ve yanındaki kişiyi daha sonra polis yakalıyor. Vurulan kişi bir süre sonra yere yatıyor. Yerde yatan şüpheliye polis ilk müdahaleyi yaptığı kameralara yansıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (GÜVENLİK KAMERASI)

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-İki şüphelinin kaçması ve polisin kovalaması

-iki şüphelinin polis tarafından yakalanması

-Ayağından vurulan şüphelinin yere yatması

-Polisin şüpheliye ilk müdahale yapması

/dün çekilen görüntüler

-Yaralının ambulansa konulması

-Gözaltına alınan şüpheli

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Röportaj

-Detaylar