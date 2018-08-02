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(ÖZEL) ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR 

  * Tantanacılık yaparak bir turistin parasını çalan bir şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli ise kovalamaca sonunda yakalandı  Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL Şişli'te "tantanacılık" olarak bilinen kavga ediyormuş gibi...

(ÖZEL) ŞİŞLİ'DE HAREKETLİ ANLAR 

 

* Tantanacılık yaparak bir turistin parasını çalan bir şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli ise kovalamaca sonunda yakalandı 

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL
Şişli'te "tantanacılık" olarak bilinen kavga ediyormuş gibi davranarak dikkat dağıtıp hırsızlık yaparak bir turistin parasını çalan 4 kişiden 1'i vurularak diğeri kovalamaca sonunda yakalandı. 
Olay Şişli Dolapdere Caddesi Gazino sokak üzerinde meydana geldi. Bir otelden çıkan turistin tantanacılık adı verilen yöntemle parasının çalındığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlatan polis eşgale uyan şüphelileri kovalamaya başladı. 1 şüpheli ayağından vurularak bir şüpheli de kovalamaca sonunda yakalandı. Yaralı şüpheli ambulansla hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan şüpheli ise polis merkezine götürüldü. 2 kişi ise aranıyor. 

Görüntü Dökümü:
-Yaralının ambulansa konulması
-Gözaltına alınan şüpheli
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Röportaj
-Detaylar

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