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 (ÖZEL) - ŞİŞLİ'DE BİR GALİP OLAY; ESKİ MİLLETVEKİLİNİN BAYGIN BULDUĞU SÜRÜCÜ AYILINCA KAÇTI

  Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, ()  ŞİŞLİ'de çalışır haldeki otomobil  içerisinde baygın bulunan sürücüye CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen yardım etti. Bir süre sonra  kendine gelen sürücü, aracını yol ortasında bırakarak...

 (ÖZEL) - ŞİŞLİ'DE BİR GALİP OLAY; ESKİ MİLLETVEKİLİNİN BAYGIN BULDUĞU SÜRÜCÜ AYILINCA KAÇTI

 
Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, () 
ŞİŞLİ'de çalışır haldeki otomobil  içerisinde baygın bulunan sürücüye CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen yardım etti. Bir süre sonra  kendine gelen sürücü, aracını yol ortasında bırakarak olay yerinden kaçtı.
Olay, Darülaceze Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. CHP Eski milletvekillerinden Mehmet Sevigen aracıyla Şişli istikametine giderken cadde ortasında bir aracın durduğunu ve sürücüsünün baygın halde olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Bir yandan da baygın sürücüyü kendine getirmeye çalıştı. Baygın sürücünün aracını stop eden Sevigen, otomobilin anahtarını da aldı. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu kendine getirilen sürücü ne olduğu anlaşılmadan olay yerinden kaçtı.
Mehmet Sevigen "Ben yoldan geçiyordum. Bazı sürücüler durmuştu. 'Baygın biri var' diye bağırıyorlardı. Ben de aracımdan inerek yardımcı olmak istedim. 'Hasta mı, sarası mı var?' diye. Arkadaşlarla sürücüye müdahale ettik. Aracı stop ederek anahtarını aldık.Herhangi bir kazayı önlemek için aracın arkasında önlem aldık.  Polisi aradık. Sürücü kendine geldikten sonra kaçarak uzaklaştı.Biz de polise anahtarını teslim edeceğiz " dedi.
Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerindeki araçta arama yaptı. Otomobilin kiralık olduğu ve bir gün önce kiralandığı öğrenildi. Otomobil, çekici ile otoparka çekildi.
Polis, kaçan sürücüye ulaşmaya çalışıyor.

 
Görüntü Dökümü
Yol ortasında bekleyen araç.
Mehmet sevigen 'in polisi araması.
Mehmet sevigen ile röp.
polis ekiperinin olay yerine gelmesi.
Mehmet Sevigen 'in anahtarı polislere teslim etmesi.
polislerin araçta inceleme yapması.
Genel ve detay görüntüler.
 
 
 
 

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